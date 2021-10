Mourinho-Spalletti situazioni opposte fotografate dall'ultimo match

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul ritorno a Roma di Luciano Spalletti nel confronto con Mourinho. Dal quotidiano si legge:

I momenti dei due allenatori sono completamente differenti, il giovedì europeo ha fotografato due situazioni opposte. La Roma ha incassato una goleada sul campo del Bodo Glimt. E Mourinho nella sua lunga carriera non aveva mai subito sei reti, il Napoli, battendo il Legia Varsavia, ha iniziato a correggere la rotta nel girone di Europa League.

Spalletti finora ha schierato tutta la rosa a sua disposizione eccetto i portieri Marfella e Idasiak e Ghoulam che non è ancora pronto, non vuole sentir parlare di turn-over, valorizza tutte le soluzioni a sua disposizione. Ha portato la rosa del Napoli a convincersi che la molteplicità di principi di gioco da proporre in una sola gara sia una risorsa e non un peso. L’ha spiegato Demme a Radio Kiss Kiss Napoli: «Vede cose che non vedono tanti allenatori, dettagli che fanno la differenza».

Mourinho, invece, ha liquidato l’umiliazione norvegese bocciando le alternative: «C’è differenza di qualità tra un gruppo di giocatori e gli altri. Sapevo dei limiti di qualcuno ma m’aspettavo una risposta migliore».