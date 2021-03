Milan-Napoli sarà una sfida ricca di duelli: Pioli aspetta buone notizie da tre infortunati

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Pioli, che ha recuperato Theo Hernandez e Calhanoglu, non potrà contare su Bennacer e Ibrahimovic e sono in dubbio anche Rebic, Romagnoli e Calabria. Il terzino destro del Milan soffre da tempo di una forma di pubalgia, dovrebbe stringere ancora i denti ma le sue condizioni andranno verificate. Milan-Napoli sarà una sfida ricca di duelli, all’andata i rossoneri vinsero anche grazie alle contrapposizioni tra uomini-chiave. Lozano non riuscì ad impensierire Theo Hernandez, Ibrahimovic dominò invece nella sfida con Koulibaly e Calabria tenne a bada Insigne.