Messaggio in codice Ultras Napoli a quelli del Brescia: svelato il significato [FOTO]

Numerosi gli ultras del Brescia che ieri hanno raggiunto lo stadio San Paolo di Fuorigrotta per assistere al match tra il Napoli e le rondinelle. I supporters lombardi sono arrivati in massa in Campania. I tifosi del Napoli hanno esposto uno striscione che recita: "2011, esempio per tutti". Messaggio in codice dopo gli arresti di 7 supporters bresciani dopo uno scontro con la tifoseria azzurra. In quell'anno, nei pressi dello stadio San Paolo alcuni ultras napoletani furono aggrediti da alcuni tifosi bresciani: i tifosi azzurri furono oggetto di una fitta sassaiola. La risposta non si fece attendere: armati di bastoni ed a volto coperto, diedero l'assalto ai lombardi. La DIGOS riuscì ad indentificare otto persone, che furono successivamente denunciate ed arrestate. Anche tra i napoletani ci fu un arresto.

