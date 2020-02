Ultimissime calcio Napoli - Brutte notizie per Gattuso e per il Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, la prognosi per l'infortunio subito alla caviglia da Dries Mertens è di almeno 10 giorni. Il giocatore ha subito un duro colpo da Busquets, che tra l'altro ha costretto il belga ad uscire dal campo anzitempo. Se la diagnosi e i tempi di recupero dovessero essere confermati, Mertens salterebbe quindi sicuramente le partite contro Torino in campionato e Inter in Coppa Italia.