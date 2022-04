Papera Meret e l'ostinazione della costruzione dal basso: ecco quanti secondi passano prima del rinvio!

Notizie Napoli calcio. La saga dell'errore negli ultimi minuti di Empoli-Napoli, con gli azzurri rimontati da 0-2 a 3-2. Pasticci a ripetizione da parte della squadra di Spalletti, ancora una volta ostinata nel voler uscire con il palleggio dal basso in un momento di difficoltà con gli avversari in grande pressing.

Meret Empoli Napoli

Errore Meret, l'ostinazione della costruzione dal basso

Prima ci pensa Malcuit, con una non precisata idea, sul primo gol dell'Empoli, poi tocca a Meret compiere la papera su un rinvio da moviola: passano infatti ben 6 secondi prima che il portiere decida di allontanare la palla, con Pinamonti che ha tutto il tempo di arrivare in pressing e soffiargli la sfera per il momentaneo 2-2.