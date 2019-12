SSC Napoli, il report da Castel Volturno: risentimento muscolare al quadricipite destro per Maksimovic

Dopo la gara di Udine, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Genk per la sesta giornata di Champions League in programma martedì al San Paolo alle ore 18.55.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo in Champions dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, dopo il riscaldamento sono stati impegnati in una serie di torelli.

Di seguito esercizi al tiro e partita a campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli.

Maksimovic ha lasciato l'allenamento prima del termine per un risentimento muscolare al quadricipite destro