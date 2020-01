Il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì in vista del prossimo match di campionato contro la Sampdoria in trasferta in programma lunedì 3 febbraio. Stanislav Lobotka approfitta di questi due giorni liberi per volare in Slovacchia dalla sua compagna Daniela e da sua figlia appena nata.

