Lazio, brutte notizie per Sarri: perde un titolare per infortunio

Brutte notizie in casa Lazio: durante l’ultimo allenamento, Taty Castellanos ha accusato un fastidio muscolare e ha deciso di interrompere la seduta per precauzione. L’attaccante argentino sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio. Una sua eventuale assenza preoccupa Sarri, che si trova ad affrontare due impegni cruciali in pochi giorni: prima l’Atalanta, poi la Juventus. Le condizioni di Castellanos saranno monitorate attentamente, nella speranza di un recupero lampo. Il tecnico biancoceleste spera di poter contare su di lui in un momento chiave della stagione.