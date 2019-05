"L’Universiade è un’occasione importante per la città e per la Campania. Lascerà agli atleti e ai cittadini più di 50 impianti rinnovati, come il nostro San Paolo in cui sarà ancora più bello giocare. Dal 3 al 14 luglio venite in Campania a conoscere il mondo attraverso lo sport": questo il tweet della SSC Napoli sul proprio profilo social.