La SSC Napoli celebra il nuovo capitano della squadra azzurra | VIDEO

La SSC Napoli celebra il nuovo capitano azzurro per la stagione 2022-2023. Dopo gli addii simultanei di Insigne, Mertens e Koulibaly, coloro i quali avrebbero dovuto indossare la fascia di capitano per il numero di presenze in carriera con gli azzurri, ora i gradi di capitano passano a Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro sarà da questa stagione il nuovo leader della squadra di Spalletti. Il Napoli ha voluto celebrare questa scelta con un video sui social con tutte le sue giocate più significative in maglia azzurra con questa didascalia a corredo:

"© Capitan Di Lorenzo!"

