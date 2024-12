L'Atalanta allunga in classifica, vittoria con polemiche a Cagliari

L'Atalanta vince 0-1 in casa del Cagliari ed allunga in classifica, in testa davanti a tutte le altre squadre. Un gol di Zaniolo al minuto 66 regala tre punti alla squadra di Gasperini con diverse polemiche annesse. Tante parate eccezionali di Carnesecchi ma soprattutto il rigore negato al Cagliari.

Atalanta 37 Napoli 32 Inter 31* Fiorentina 31* Lazio 31 Juventus 27 Milan 22* Bologna 22* Empoli 19 Torino 19 Udinese 17* Roma 16 Parma 15 Genoa 15 Cagliari 14 Lecce 13 Verona 12 Como 12 Monza 10* Venezia 9

Classifica Serie A 2024