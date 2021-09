Koulibaly e la foto alla Curva: "Ho fermato il tempo per qualche istante", spunta lo scatto realizzato da Kalidou! [FOTO]

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul match vinto dal Napoli contro la Juventus. Dal quotidiano si legge:

Il difensore senegalese dopo il gol ha esultato con una macchina fotografica, ha guardato verso la curva e ha immortalato il momento. «La vittoria è per il nostro pubblico, ho voluto fermare il tempo per qualche istante». Lo spogliatoio del Napoli è in festa, si aggiunge anche De Laurentiis, il cui pensiero è già alla partita di giovedì contro il Leicester con il nodo della quarantena: «Speriamo che il governo inglese si convinca, andare lì senza portiere e senza Osimhen sarebbe penalizzante».