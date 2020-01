Juventus arrivata a Napoli, insulti rivolti a Maurizio Sarri all'esterno del Grand Hotel Parker's [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - La Juventus è arrivata in città. Il bus del club bianconero è giunto pochi istanti fa al Grand Hotel Parker's dove alloggia ogni volta che si trova a dover giocare allo stadio San Paolo di Napoli. Diversi tifosi juventini presenti all'esterno della struttura alberghiera per acclamare i propri beniamini, ma vi era anche un gruppetto nutrito di tifosi napoletani giunti sul posto per l'accoglienza all'ex allenatore azzurro, Maurizio Sarri.

Arrivo Juve, fischi e insulti per Sarri a Napoli: il video

Come prevedibile, però, non sono mancati anche diversi insulti e fischi rivolti a Maurizio Sarri, provenienti da alcuni tifosi del Napoli. Si va dal classico "Mer*e", per l'arrivo del pullman della Juventus, ai vari: "Mer*a! Lo*a!" indirizzati a Maurizio Sarri. Un piccolo incidente, al momento dell'ingresso alla struttura, ha rallentato le operazioni in entrata del bus. Presenti, per vigiliare sulla situazione, anche una trentina di agenti delle forze dell'ordine.

Arrivo Juve a Napoli, l'accoglienza a Maurizio Sarri

Clicca su play per guardare il video: