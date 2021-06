Italia-Svizzera, 1-0 dopo 45': azzurri in dominio del match, Locatelli la sblocca. Immobile sfiora il raddoppio

Italia - Svizzera - Finisce un primo tempo dominato dall'Italia, che ha costruito 3-4 palle gol. E si è vista annullare anche un gol dal VAR per un tocco di mano di Giorgio Chiellini in area, lo stesso Chiellini che ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Al suo posto, dal 24', c'è Francesco Acerbi in campo. Due minuti dopo, è arrivato il gol del vantaggio con Locatelli.

Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, accostato fortemente alla Juve in queste ore, ha aperto l'azione con uno splendido lancio lungo a far partire il contropiede per Berardi. E poi è andato ad occupare l'area segnando il tap-in vincente. Sfiora il raddoppio Ciro Immobile su servizio di Lorenzo Insigne nel finale del primo tempo. Termina così il primo tempo, con 5 tiri e uno solo (fuori dallo specchio) subito.