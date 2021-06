Tuttosport - Locatelli alla Juventus! Domani l'incontro decisivo con il Sassuolo

Serie A - Nella giornata di domani, secondo Tuttosport, la Juventus dovrebbe incontrare il Sassuolo per portare avanti la trattativa per Manuel Locatelli. La disponibilità delle parti esiste già, ma il nodo resta sempre la valutazione di 40 milioni su cui il Sassuolo non sembra voler cedere. La formula del prestito con diritto/obbligo non piace ai neroverdi che vorrebbero monetizzare e chiudere l'operazione a titolo definitivo. La Juventus, da parte sua, per limare la cifra potrebbe inserire una contropartita tecnica fra i giovani in rosa. I nomi? Tanti e diversi, da Fagioli a Rovella, passando per Da Graca e soprattutto Dragusin.