Italia, Mancini: "Credo in questo gruppo, le qualità non mancano. Formazione? Cambierò qualcosa"

Roberto Mancini guarda con fiducia alla sfida dell'Italia contro la Turchia. Dopo il pareggio ottenuto a Parigi contro la Francia, gli azzurri sono pronti a tornare in campo a Bologna con l'obiettivo di conquistare un altro risultato positivo. Alla vigilia della gara, il commissario tecnico ha parlato delle sensazioni all'interno del gruppo e delle possibili novità di formazione.

Mancini, Italia e Turchia

Il Ct ha sottolineato l'importanza della fiducia per permettere alla Nazionale di esprimere tutte le proprie qualità. Il gruppo, secondo Mancini, dispone delle caratteristiche necessarie per togliersi soddisfazioni importanti, ma deve acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

"La cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi, e pensare che si possa arrivare a qualsiasi risultato".

L'assenza di Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro per alcuni problemi fisici, non sembra aver modificato l'ottimismo dell'allenatore. Mancini ha ribadito di credere nei suoi giocatori, compresi quelli che hanno da poco fatto il loro ingresso nel gruppo azzurro.

"Le qualità tecniche i giocatori le hanno e quando saranno più consapevoli di quello che valgono possono fare tanto. La formazione? Domani qualcosa cambieremo".

Contro la Turchia, dunque, sono attese alcune modifiche nell'undici iniziale. Una scelta che potrebbe consentire al tecnico di gestire le energie dopo la sfida contro la Francia e, allo stesso tempo, offrire spazio ad altri elementi della rosa.

In conferenza stampa, Mancini ha poi dedicato parole positive all'avversario e all'amico Vincenzo Montella, sottolineando il lavoro svolto dal tecnico sulla panchina turca.

"Montella ha fatto un grande lavoro riportando la nazionale turca ai Mondiali e nella Lega A di Nations League. In questo momento, sta faticando un po' di più anche perché gli mancano diversi calciatori importanti".

L'Italia si prepara quindi alla sfida di Bologna con fiducia, ma anche con la consapevolezza di dover affrontare una Turchia che, nonostante alcune assenze, resta un avversario da non sottovalutare.