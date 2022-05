L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sui tempi di rientro di Lozano, dopo l'intervento alla spalla.

Lozano ieri in Messico si è sottoposto ad un intervento alla spalla destra, avrà bisogno di 5-6 settimane per recuperare, sarà pronto per il ritiro di Dimaro.