Napoli in campo per il riscaldamento, Insigne il primo ad entrare | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. Napoli entrato in campo al Maradona per il classico riscaldamento pre-partita. Gli azzurri alle 15 affronteranno il Genoa in una gara che vedrà tanti giocatori partenopei salutare per l'ultima volta i tifosi.

Insigne riscaldamento Napoli Genoa

Su tutti è il caso di Lorenzo Insigne, che è stato il primo ad entrare in campo per il riscaldamento: subito applausi per il capitano, che oggi vivrà una giornata particolare.

In allegato il video dell'ingresso in campo di Insigne