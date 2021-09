Infortunio Insigne, non ci voleva per il Napoli. Il capitano azzurro è uscito dal campo nella parte finale del secondo tempo. Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni dell'attaccante azzurro, che ha lasciato il campo dopo aver battuto un calcio d’angolo.

Napoli, infortunio Insigne: tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Sky Sport il capitano azzurro ha accusato un problema al ginocchio. La situazione al momento è ancora incerta e in attesa di aggiornamenti, probabilmente già dal post partita.