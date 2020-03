Incredibile, la finale di Coppa Italia non si disputerà a Roma: traslocherà al Nord, il motivo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino mette in evidenza la notizia che la sede della finale di Coppa Italia potrebbe non essere Roma ma Milano:

Stavolta però il match clou, trasmesso in diretta su Rai Uno, col capo dello Stato seduto in tribuna d’onore, sembra incredibilmente destinato a cambiare sede: lo ha deciso ieri la Lega di Serie A, quando ha stabilito che si recupereranno il 13 maggio le partite di campionato che salteranno oggi per l’emergenza coronavirus. La finale di Coppa, prevista proprio per il 13, slitta a sua volta al 20 maggio. E qui è nato il pasticcio: dal 17 maggio, subito dopo Lazio-Brescia, penultima di Serie A, l’Olimpico chiude i cancelli per i lavori di ammodernamento in vista degli Europei. La partita d’esordio del torneo continentale, che si disputerà proprio a Roma, è in calendario il 12 giugno. Risultato: la Capitale perde la Coppa, che a quanto pare dovrebbe traslocare al Nord, molto probabilmente a Milano, stadio San Siro. Il luogo sarà scelto dopo le semifinali della prossima settimana.