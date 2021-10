In cinque tornano titolari contro la Roma, un solo ballottaggio: oggi Spalletti farà le sue scelte

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista della sfida di domani con la Roma, tra rientri ed infortunati. Dal quotidiano si legge:

Contro la Roma torneranno in campo dal primo minuto Ospina, Rrahmani, Mario Rui, Fabian Ruiz e Osimhen, a destra nel tridente d’attacco il consueto ballottaggio tra Politano e il messicano Lozano, titolare contro il Legia Varsavia, con l’ex interista favorito. Spalletti farà oggi le ultime valutazioni nell’allenamento di rifinitura a Castel Volturno, in pomeriggio la partenza in treno per Roma