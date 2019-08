Il Napoli ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 sul campo della Fiorentina grazie alle reti di Mertens prima e di Insigne poi, con il talento di Frattamaggiore bravo a trasformare un rigore in maniera praticamente perfetta. Al di là del vantaggio, restano le sofferenze patite dai partenopei ad inizio gara, come certificato anche dalla statistiche che di seguito proponiamo ai nostri lettori.

Clicca sulle foto in allegato per le statistiche