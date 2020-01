Ultimissime calcio Napoli -La vittoria contro la Juventus rappresenta una gioia immensa per i tifosi del Napoli, battere l'eterna rivale in un momento difficile è stato un'opera d'arte per la squadra di Gattuso. Il San Paolo ieri è tornato a cantare a fine partite insieme ai propri beniamini ma i cori si sono intonati anche da chi è molto lontano. A Londra nel pub Da Maria London tantissimi tifosi partenopei hanno festeggiato la vittoria del Napoli.