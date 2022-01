Il Mattino - Serie A, allarme Covid in tutti i club: la Juve ha un vantaggio sul Napoli

Gli azzurri nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno in vista del big match con la Juventus, ma tiene banco l'emergenza covid come sottolineato dall'edizione odierna del Mattino.

Il tutto, però, con il grande punto interrogativo legato all’epidemia che si sta diffondendo a macchia d’olio anche nei club di serie A. Nella giornata di ieri Roma, Empoli e Bologna hanno ulteriormente allungato la già importante lista di giocatori risultati positivi al rientro dalle vacanze. Il campionato è oramai alle porte, perché il 6 gennaio si tornerà in campo, e c’è da capire quanto queste assenze potranno influire sulla ripresa delle gare. La Juventus, prossima avversaria del Napoli in campionato, al momento non conta casi di positività all’interno del gruppo squadra e questa cosa certamente potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Allegri, che tra le altre cose non dovrà fare a meno di giocatori impegnati in coppa d’Africa.