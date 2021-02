Il Mattino - Nell’aereo che parte per Genova alle da Capodichino non vola una mosca: c’è ansia a bordo

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli vista del match col Genoa. Dal quotidiano si legge:

Nell’aereo che parte per Genova alle 17,50 da Capodichino non vola una mosca. C’è ansia a bordo per questa ennesima vigilia di tamponi e test che sembra di tutto tranne che di una partita di calcio. Koulibaly e Ghoulam sono rimasti a casa: avrebbero viaggiato, come sempre, non distanti l’uno dall’altro visto che sono praticamente inseparabili. Anche nella preghiera.