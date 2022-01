Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino ci aggiorna circa le condizioni di Osimhen, ed annuncia il suo ritorno a Napoli

Intanto è in arrivo Osimhen: oggi farà il tampone, se sarà ancora negativo, prenderà il volo per Napoli. Senza intoppi, con la mascherina, visto anche che la Nigeria ha rinunciato a convocarlo, già domenica prossima a Bologna potrebbe aggregarsi alla squadra. Un primo barlume in questo clima di incertezze.