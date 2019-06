Termina oggi il campionato Europeo under 21 con la finale Germania-Spagna, in programma alle ore 20.45 allo stadio Dacia Arena di Udine. Venduti oltre 23mila biglietti per la sfida che vedrà tra i protagonisti il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, uno dei migliori giocatori delle Furie Rosse. «Mi auguro che gli italiani tifino per noi», ha detto Fabian.