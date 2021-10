Il Mattino annuncia - Zielinski rientrato nel gruppo, titolare contro la Roma

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli in vista della sfida di domani con la Roma, tra rientri ed infortunati. Dal quotidiano si legge:

Zielinski è rientrato in gruppo, si è allenato regolarmente e sarà disponibile per la sfida di domani all’Olimpico contro la Roma. E il polacco è candidato a tornare in campo dal primo minuto dopo lo stop per motivi precauzionali nel match di Europa League di giovedì sera al “Maradona” contro il Legia Varsavia.