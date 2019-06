Marek Hamsik protagonista in trasferta con la maglia del Dalian. La squadra dell'ex capitano del Napoli ha vinto per 3-1 contro il Beijing Renhe. Marekiaro è anche andato in rete: da posizione molto defilata ha battuto il portiere avversario. Secondo goal nel campionato cinese.

