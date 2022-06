Gazzetta.it - Perdere quattro leader in un’estate? A Napoli si può

Il portale della Gazzetta dello Sport mette in evidenza il profondo cambiamento in atto che rischia di verificarsi in casa Napoli se, a quanto pare, non dovessero esserci i rinnovi di alcuni pilastri della squadra.

Insigne e Mertens già via, Ospina e Koulibaly a rischio: il futuro degli azzurri di Spalletti e i nuovi pilastri per il gruppo rinnovato Il club però sta dando vita ad una rifondazione che ancora non è chiaro quanto sarà profonda e ha in pratica già salutato tre dei suoi totem: Insigne, Mertens e Ospina. Dunque, c’è già un gap di personalità che andrà colmato per di più in una squadra che in questa stagione si è persa proprio sul più bello anche perché incapace di reggere determinate pressioni.

