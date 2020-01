Gattuso concede 2 giorni di riposo alla squadra: il motivo

Notizie calcio Napoli - Grande vittoria del Napoli contro la Juventus. Gli azzurri abbattono i campioni d'Italia con un 2-1 perentorio grazie alle reti di Insigne e Zielinski. Un altro successo dopo quello contro la Lazio in Coppa Italia che ha garantito il passaggio del turno in semifinale. Ieri sera in conferenza stampa Gattuso ha annunciato che ha concesso alla squadra 2 giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì.

Un premio per la doppia vittoria? Non solo, Gattuso ha voluto concedere un po' di relax alla squadra visto che innanzitutto con la Sampdoria si giocherà lunedì prossimo (3 febbraio) e poi perché è in arrivo un tour de force molto pesannte tra campionato, Coppa Italia e Champions League che farà giocare il Napoli sempre 2 volte a settimana.