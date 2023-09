Garcia toglie Kvaratskhelia al 66': la reazione del georgiano | FOTO

Rudi Garcia toglie Kvaratskhelia al minuto 66 in Braga Napoli di Champions League. Arrivano aggiornamenti con la reazione dell'attaccante del Napoli al momento del cambio, che non ha preso benissimo la sostituzione ed è apparso scuro in volto anche durante l'abbraccio con l'allenatore. Al suo posto dentro Raspadori.