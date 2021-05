"Hai sempre avuto la coscienza sporca!" Il ds Foggia affronta faccia a faccia Mazzoleni [VIDEO]

Post partita di Benevento-Cagliari infuocato per l'episodio del mancato rigore non assegnato per fallo su Viola. L'arbitro Mazzoleni dal Var è stato decisivo. Il d.s. del Benevento, Pasquale Foggia, all'uscita dello stadio, trovatosi accanto all'auto di Mazzoleni, lo ha invitato a rivedere le immagini dell'episodio. Il video che vi proponiamo è di Napolimagazine.

Video Foggia contro Mazzoleni