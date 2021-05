Gol annullato alla Fiorentina al 13esimo minuto per netto fuorigioco di Vlahovic. Buona circolazione di palla per i locali, palla di Ribery per Birachi che dalla sinistra effette un cross per l'attaccante che insacca alle spalle di Meret.

Gol prontamente annullato per fuorigioco del bomber viola confermato anche dal VAR.

