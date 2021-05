E' stato un primo tempo nervoso quello tra Napoli e Fiorentina al Franchi. 45 minuti molto nervosi con parecchi scontri fisici, molte interruzioni e 3 cartellini gialli. Rrahmani e Manolas non hanno gradito alcune decisioni arbitrali e dopo il fischio finale del primo tempo si sono recati da Abisso per far valere in modo acceso le loro ragioni.

Guarda foto in allegato!