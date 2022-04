Notizie Napoli calcio. Il Napoli è arrivato in questi minuti al Castellani di Empoli, dove alle 15 affronterà la formazione di mister Andreazzoli.

Tifosi Napoli

Empoli-Napoli, tifosi accolgono la squadra

Come testimoniato dallo stesso club azzurro su Twitter, la squadra è stata accolta allo Stadio dai tanti tifosi del Napoli presenti in questa trasferta in terra toscana.