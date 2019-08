Esordio in campionato per Eljif Elmas, neo centrocampista della SSC Napoli. Il calciatore macedone è entrato in campo al minuto 71 nel match di sabato sera contro la Fiorentina: buoni spunti nei venti minuti di gioco circa concessigli da Carlo Ancelotti. Quello che però è saltato all'occhio è stata la sua ruleta ai danni di un centrocampista di Vincenzo Montella: una giocata che gli ha conferito applausi a scena aperta dai tanti tifosi azzurri accorsi all'Artemio Franchi.