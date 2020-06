Ultime notizie calcio Napoli - Finisce qui Napoli-SPAL, con gli azzurri che centrano la quinta vittoria di fila in campionato. Dominio totale da parte della squadra di Gennaro Gattuso, con il successo che non è mai stato in discussioni per tutto l'arco del match. Azzurri padroni del campo, come confermato dalle statistiche: 11 tiri nello specchio della porta e circa il 60% di possesso palla.

