Ultime calcio Napoli - Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrvato a Napoli in treno da Roma. Intercettato alla Stazione Centrale, il numero uno del club partenopeo non ha risposto a chi chiedeva di Kostas Manolas e James Rodriguez. Secco 'no comment' in vista delle prossime accelerate sulla finestra di mercato.

