Dazn, Iori: "Vi presento il Granada: peggior difesa ma è spensierata. Occhio a questi tre calciatori"

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato una intervista al telecronista di Dazn Alessadnro Iori in vista della sfida col Granada. Dal quotidiano si legge:

Che tipo di squadra è il Granada? «È una squadra poco iberica per tradizione e cultura, non ha il palleggio come principale caratteristica, punta più sull’organizzazione, sull’intensità, lavora sulla conquista delle seconde palle».

Cosa deve temere il Napoli? «C’è una situazione del tutto diversa dal Napoli che deve convivere con le pressioni, il Granada è alla prima esperienza europea, ha entusiasmo e spensieratezza, qualità che a volte possono anche ridurre il divario tecnico tra le squadre, che pende ovviamente a favore della squadra di Gattuso».

Quali i limiti di cui può approfittare il Napoli? «Ha la peggiore difesa della Liga, nella fase di non possesso è macchinosa, se il Napoli alza i ritmi con la rapidità di Osimhen, Lozano, Mertens se fosse in forma può mettere in grande difficoltà il Granada. Sono aggressivi, giocano con la difesa alta e concedono tanto, il Napoli può fargli molto male».

Quali sono gli avversari su cui riversare maggiore attenzione? «Soldado è sicuramente il giocatore più esperto e famoso anche se non ha la brillantezza dei tempi migliori. Insieme a Luis Suarez, l’attaccante preso dal Watford omonimo dell’uruguagio del Barcellona, Soldado è l’uomo più prolifico. Occhio, però, anche a Yangel Herrera, centrocampista venezuelano classe ’98 molto interessante, abile anche in fase offensiva, poi c’è Machis, che ha giocato anche nell’Udinese e che sta ben figurando nel sistema di gioco del Granada».