David di Donatello, trionfo del cinema napoletano: 5 statuette a Sorrentino, vincono Orlando e Scarpetta

Ultime notizie Napoli - Dopo due anni di penitenza per la pandemia, con i premi consegnati da remoto nel 2020 e con il pubblico contingentato nel 2021, il David di Donatello torna finalmente in presenza e sul tappeto rosso di Cinecittà, con i conduttori Carlo Conti e Drusilla Foer a fare gli onori di casa, il clima è da festa ritrovata. Il cinema napoletano, con 41 candidature, è protagonista della serata e lo sarà anche nel palmarès finale: «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino porta a casa cinque statuette e tra queste le più importanti, per il miglior film e la regia, completate dal premio per l’attrice non protagonista a Teresa Saponangelo, per la migliore fotografia (Daria D’Antonio ex aequo con Michele D’Attanasio di «Freaks Out») e dal David giovani.

«Qui rido io» di Mario Martone vince con Eduardo Scarpetta miglior attore non protagonista e con i costumi di Ursula Patzek. «Ariaferma» di Leonardo Di Costanzo si afferma con Silvio Orlando miglior attore protagonista e per la sceneggiatura originale. A «Freaks Out» di Gabriele Mainetti, che condivideva con Sorrentino il record di sedici candidature, vanno sei statuette «tecniche»: fotografia ex aequo, scenografia, trucco, acconciatura, effetti visivi e produttore.

Nulla di fatto, invece, per Toni Servillo candidato due volte (per le superbe prove in «Qui rido io», dov’era Eduardo Scarpetta, e in «È stata la mano di Dio», nei panni del padre di Sorrentino), ed è un peccato.

Sorrentino si gode lo spettacolo: