CorSera - Il labiale di Insigne è chiaro: doveva essere un gennaio difficile e invece...

Ultime notizie calcio Napoli - Il giorno dopo il derby vittorioso del Napoli sulla Salernitana sulle pagine del Corriere della Sera, come di consueto c'è l'analisi del match e del momento a firma di Monica Scozzafava. tanti i temi trattati. Dal quotidiano si legge:

Terza vittoria consecutiva del Napoli: doveva essere un gennaio difficile tra infortuni e Coppa d’Africa, invece è stato il mese in cui la squadra ha recuperato i punti buttati alle ortiche contro Spezia e Empoli. Il derby è stato anche il manifesto delle emozioni: Lorenzo Insigne, destinato al Toronto, entra nella ripresa e per gentile concessione di Mertens, che aveva già preso il pallone, va sul dischetto per il secondo dei rigori dati al Napoli. Gol numero 115: raggiunto Maradona nello stadio intitolato al Pibe. Il capitano esulta e il labiale, in favore di telecamera, è chiaro: «Con te sempre». Urla toccando il logo sulla maglia. Quasi a voler svuotare il bagaglio, già pronto per il Canada, dalle critiche sulla scelta milionaria della Mls.