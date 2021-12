Contatto Milik-Juve ma i bianconeri devono chiedere il via libera a De Laurentiis

Inziano a muoversi le prime trame di calciomercato invernale. Il Corriere della Sera si sofferma sulle mosse della Juventus: una di queste riconduce all'ex attaccante del Napoli Milik.

È chiaro che con il mercato che ancora deve iniziare ci sarà tempo per approfondire più piste. Una conduce a Milik, ora in prestito al Marsiglia. I bianconeri ieri hanno riallacciato i contatti con l’entourage del polacco di proprietà del Napoli ma ci sono due ostacoli da superare. O comprano subito il giocatore (per il quale i francesi hanno a giugno l’obbligo di riscatto), o devono chiedere il via libera di De Laurentiis per una soluzione temporanea.