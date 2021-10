Cdm - Spalletti prepara il piano anti Roma che parte dalla fase difensiva

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul ritorno a Roma di Luciano Spalletti da allenatore del Napoli capolista. Dal quotidiano si legge:

Sono altri record a cui pensa Spalletti mentre a Castel Volturno prepara il piano anti Roma per l’Olimpico. Il Napoli nella sua storia non ha mai vinto le prime nove gare di campionato, ci sono riuscite soltanto la Juventus nel 2005-06, quando poi gli fu revocato lo scudetto nella vicenda Calciopoli, e la Roma di Rudi Garcia nella stagione 2013-14, che conquistò il bottino pieno nelle prime dieci giornate. Il piano parte dalla fase difensiva, il Napoli ha la miglior difesa del campionato con soli tre gol subito, dovrà reggere l’urto della Roma che ha un’anima propositiva, ricerca la profondità con Abraham per azionare i movimenti a supporto di Pellegrini e compagni. La Roma produce tanto, l’ha fatto anche nelle sconfitte contro Verona, Lazio e Juventus, va al tiro più di tutti in serie A.