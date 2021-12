Cdm - Salta il piano di rivedere in campo Osimhen contro la Juventus

Si chiude uno strano 2021 per Victor Osimhen, tra infortuni e voglia di dimostrare il proprio valore. Tiene banco la positività al covid e la Coppa D'Africa: sono questi i temi su cui si sofferma il Corriere del Mezzogiorno, anche se le ultime notizie di ieri riferivano anche di una possibile rinuncia alla nazionale:

Il piano di rivedere Osimhen in campo contro la Juventus prima della partenza per la Coppa d’Africa è tramontato ieri, quando il Napoli ha annunciato la positività al Covid-19 dell’attaccante nigeriano. In serata comunicata anche la positività di Elmas. Il centravanti, quindi, finisce il 2021 così come l’aveva iniziato, in isolamento.

Osimhen aveva già contratto il virus lo scorso gennaio, al rientro dalla Nigeria per le vacanze di Natale e il suo compleanno. Osimhen è asintomatico ma il Covid-19 rallenta i suoi piani, ferma la sua voglia di riprendersi il pallone.

Victor aveva già parlato con la federazione nigeriana per favorire l’accordo formale con il Napoli in vista della gara contro la Juventus.