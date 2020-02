Caos Cagliari, l'infortunio di Pavoletti fa scoppiare un caso! Il club rossoblu precisa: "Ricostruzioni fantasiose incommentabili"

Serie A - L'infortunio di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, fa scoppiare il gossip in Sardegna. Spunta una presunta lite con un compagno di spogliatoio durante una cena di squadra. Il club rossoblu, con un comunicato ufficiale, ha precisato:

"Nelle ultime ore stiamo assistendo a un fiorilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno".