Campania, medici del 118 in sciopero contro la decurtazione degli stipendi!

Ultimissime notizie Napoli. Come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, ed è la prima volta che accade, i medici del 118 hanno proclamato uno sciopero per il 26 marzo con manifestazione davanti alla Regione dopo il fallimento della trattativa per scongiurare la decurtazione dello stipendio, già applicata in busta paga, a seguito di una pronuncia della Corte dei conti su indennità incentivanti ritenute con il tempo inappropriate. Un altro segno dei tempi di incertezza istituzionale, in piena pandemia, che non incoraggia a sperare in scenari migliori.

Sciopero 118 in Campania