Napoli - Una vittoria straordinaria per il Napoli, che ai rigori ha avuto la meglio sulla Juventus. Momenti di gioia mista ad amarezza per Callejon, che è esploso in un pianto dopo il rigore di Milik. Potrebbe essere il suo addio a Napoli ma se così dovesse essere sarà in grande stile. Grande festa, poi, per lui, per Gattuso e De Laurentiis.