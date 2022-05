Cagliari-Inter anticipata? Possibile cambio d'orario per la gara di domenica

Notizie Serie A - Cagliari-Inter anticipata? La gara valida per la penultima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45, potrebbe essere anticipata alle ore 15. Stesso discorso per le altre gare che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza.

Cagliari-Inter anticipata? Il nuovo orario



Lo riferisce Radio Rossonera. Empoli-Salernitana, fissata per sabato alle 15, verrebbe a questo punto spostata a domenica alle 15. A questo proposito il club campano è pronto a chiedere che le gare degli ultimi due turni e che interessano la corsa per non retrocedere si disputino allo stesso orario.