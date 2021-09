Biglietti Napoli-Benevento ad un prezzo simbolico, risolto l'intoppo dei biglietti con la Juve

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultimissime notizie in casa Napoli in vista del match con la Juventus. Dal quotidiano si legge

Ieri è cominciata la vendita dei biglietti per l'amichevole col Benevento a un prezzo simbolico (1,5 euro, il costo degli oneri previsti) e il Napoli si augura ci sia un discreto colpo d’occhio. Diversa, invece, la cornice di pubblico contro la Juventus. Una nota inviata giovedì sera dall’Osservatorio alla Questura di Napoli ha risolto l’impasse relativo alla questione biglietti: in attesa della disposizione del Casms sulla presenza dei sostenitori bianconeri, è stato dato il via libera all’acquisto dei tagliandi destinati ai possessori di voucher e di fidelity card che quindi hanno potuto prenotare un posto al Maradona per la partita.